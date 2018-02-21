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На "СибШуз/ШузСтар" представят коллекции сезона осень-зима 2018-2019

, ИА "Амител"
С 9 по 10 марта в Новосибирске будет проходить специализированная выставка обуви и аксессуаров "СибШуз/ШузСтар"

Производители и поставщики представят специалистам обувной индустрии коллекции сезона осень-зима 2018-2019.

Посетив выставку, руководители и специалисты компаний, специализирующихся на оптовой и розничной торговле, смогут обновить ассортимент продаваемой обуви и аксессуаров следующего сезона.

Свою продукцию представят: "Ромер", "СИКВЭЛ",  MYM SHOES, Regina Bottini, RIEKER, Remonte, Go Ergo, Burgerschuhe, "Баден", NINE LINES, Calipso, ROBEK, Sherlock Soon, Shoes Market, Marek Pala, Caprice, MARCO TOZZI, Jana, S'oliver, Tamaris, Ralf Ringer, "Обувь России", "Эрта", INDIANA, "Аналпа", Grisport, Rovigo, Ronox, "Степ-С", "Корс-К", Melani и другие компании.

В программе:

9 марта

  • Дефиле коллекций сезона осень-зима 2018/2019.
  • Презентация "Модные тренды осень-зима 2018-2019 для коммерческих закупок обуви и аксессуаров".
  • Тренинги на темы "Ассортиментная матрица обувного магазина: стратегия и факторы формирования", "Digital-технологии в обувном бизнесе".

10 марта

  • Тренинги "Стильное оформление витрин обувного магазина без лишних затрат" и "Особенности позиционирования детского магазина обуви на рынке".

  • Тренинги "Розничные магазины. Как заработать больше на малой наценке?" и "Розничные магазины. Как поднять продажи и опередить конкурентов?".

Подробнее об участниках выставки, продукции и программе

"СибШуз/ШузСтар" ― специализированное мероприятие. Розничная продажа обуви на выставке не осуществляется.

Получите бесплатный электронный билет для посещения 

Организаторы:
компания "ITE Сибирь"
компания SHOESSTAR
Место проведения:
МВК "Новосибирск Экспоцентр"
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63; +7 (343) 288-31-98
www.sibshoes.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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