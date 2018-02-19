Фото: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин накануне посетил масленичные гуляния, которые проходили на улице Мало-Тобольской.
Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, во время прогулки по пешеходной зоне на Мало-Тобольской градоначальник пообщался с мастерами народных ремесел, продавцами сувениров, а также поздоровался с талисманом города – Дедом Медведом.
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Комментарии
Странно : на улице народу меньше чем в обычный день. Как интересно г-н Химочка может это объяснить?
iOne основная часть была в Центральном парке, где сжигали чучело т.к. на Малотобольской делать совершенно нечего - скучное представление детсадовского уровня, 3 лавки с сувенирными ложками-тарелками по конской цене, шашлык и медвед