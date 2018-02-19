Масленичные наборы от ТД "Наладчик" нашли своих победителей

Торговый дом "Наладчик" принял участие в Масленичной неделе и разыграл призы среди читателей Amic.ru. 14 февраля на портале вышел тест на знание традиций Масленицы. 549 человек попытали свою удачу, чтобы стать обладателем одного из трех призов спонсора.
Итак, объявляем победителей!
1-е место заняла Любовь Парамонова. Ей достается главный приз - 2,5 литра масла, 5 кг сахара и 5 кг муки.
На 2-м месте оказалась Анна Лисенкова. Ее приз - 1 литр масла, 2,5 кг сахара и 2,5 кг муки.
И третий победитель — Сергей Бабушкин, он также выигрывает 1 литр масла, 2,5 кг сахара и 2,5 кг муки.
Поздравляем наших победителей!
Торговый дом "Наладчик":
г. Барнаул, ул. Гоголя, 122
тел. 8 (3852) 58-57-08
td-naladchik.ru
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