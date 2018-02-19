Фото: gorod.lv
Накануне вечером во всех барнаульских храмах, а также в церквях в городах и районах Алтайского края после вечернего богослужения был совершен Чин прощения. Все священники прочитали особую молитву, а также встали на колени перед верующими и попросили прощения, передает "АП".
Издание отмечает, что глава Алтайской митрополии - митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий возглавил Чин прощения в главном храме алтайской столицы – Покровском кафедральном соборе. Там собрались сотни прихожан. Поочередно они подходили друг к другу и духовенству, целовали крест и просили прощения за вольные и невольные грехи, отвечая потом друг другу: "Бог простит, и я прощаю".
Напомним, с понедельника, 19 февраля, у православных начался Великий пост, который продлится до 8 апреля — Пасхи. Первая неделя поста, длящаяся до 25 февраля, является самой строгой и предполагает много ограничений.
Комментарии
неожиданно, но проникновенно!
А мы всчера масленницу жгли. Бабу сделали из соломы и тряпок, одели ее, кокошник нацепили, к столбу привязали. Подожгли. Голова отвалилась и горящая покатилась. Весело.