Фото: sibiryak-info.ru
Госинспекция Алтайского края выявила нарушения требований проектной документации при реконструкции детского технопарка "Кванториум" в Барнауле, расположенного на базе Алтайского краевого педагогического лицея. Как говорится на сайте ведомства, проверку выполненных работ проводила служба госстройнадзора в рамках извещения об окончании третьего этапа реконструкции здания лицея-интерната.
Несмотря на то, что КГКУ "Единый стройзаказчик", застройщик социально значимого объекта, посчитал работу законченной, инспектор госстройнадзора нашел несколько нарушений.
"Не были завершены работы по ограждению пандусов, установке высокотехнологичного оборудования для обучения детей, системы электрочасофикации, тактильных предупреждающих указателей и оборудования радиовещания, систем связи и информатизации для маломобильных групп населения", — говорится в сообщении.
Работы по внутренней отделке помещений, устройству подъемной платформы, парапета и ограждения кровли выполнены с нарушением. Застройщику выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Когда здание приведут в порядок, Госинспекция назначит очередную выездную проверку.
Штраф за направление извещений об окончании строительства незавершенного объекта составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Четырехэтажный учебный корпус педагогического лицея – это детский технопарк ("Кванториум"), оснащенный оборудованными учебными и компьютерными классами, лабораториями, библиотекой, лекторием.
С инициативой создания детского технопарка выступал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Всего технопарк будет занимать пять этажей, два из которых расположатся под землей. Общая площадь объекта составит около двух тысяч квадратных метров. Сумма работ – около 65 миллионов рублей, которые выделены из краевого бюджета.
Здание рассчитано на посещение 142 учащихся в день. На всех этажах должна быть создана безбарьерная среда для обучающихся с ограниченными физическими возможностями. Так, проектом предусмотрено устройство подъемника для инвалидных колясок, специальные учебные и противопожарные зоны, санузлы.
Изначально ожидалось, что технопарк откроется в 2017 году, но в итоге строительство затянулось. Весной учреждение уже должно открыть свои двери для посетителей.
Комментарии
У них во время реконструкции стена с окном два раза вываливалась наружу