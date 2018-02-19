Фото: newspile.ru
Жительницу Северной Каролины отправили в тюрьму после того, как она крестила свою дочь, пишет РИА "Новости".
Уточняется, что 36-летняя Кендра Стокс крестила дочь втайне от ее отца Пола Шаафа в августе 2016 года. Это произошло ровно спустя день после того, как суд передал опеку над девочкой отцу. Причем опека также подразумевала "вопросы, касающиеся религии".
Отмечается, что отец узнал о крещении дочери по снимкам, выложенным Стокс в Facebook, после этого мужчина обратился в суд. Его возмутило то, что он не принимал никакого участия в крещении, а также в принятии решения о времени и месте проведения церемонии.
9 февраля суд признал американку виновной в неисполнении решения суда и приговорил ее к десяти дням заключения, позже сократив срок до недели.
"Мне страшно. Мне жаль, что так получилось. Я не раскаиваюсь, что я ее крестила. Это было в ее же интересах", — цитирует агентство слова женщины.
Уточняется, что оба родителя являются католиками. Вместе они прожили всего шесть месяцев.
Комментарии
как в средневековье ...до сих пор гонения за веру в х
это не гонения, неадекватный папашка обиделся что его на крещение не позвали и посадил жену.... это даже не смешно, это психиатрия полная
То есть, если твои соседи втихаря уведут твоих детей на шахаду - ты им потом слова плохого не скажешь?
19.02.2018 13:04
Александр
вы перегнули палку, соседи и мать не одно и то же.
мать с отцом одной веры были, просто отец хочет все сам за всех решать
Она знала что нарушает закон.