Фото: vk.com/barneos22
Специалисты Барнаульского водоканала устраняют повреждение на водопроводе, которое стало причиной ночного потопа в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Профинтерна.
В пресс-службе коммунального предприятия уточнили, что данные о выходе воды поступили в диспетчерскую около 23:30 18 февраля. Около 01:00 место повреждения было локализовано, а выход воды прекращен. Дорожники очистили проезжую часть от образовавшейся наледи.
Также в водоканале добавляют, что на время ремонтно-восстановительных работ ограничено водоснабжение в половине пятиэтажного жилого дома по адресу: проспект Калинина, 5.
Заявку на подвоз воды можно оставить по телефону (3852) 28-22-00.
Комментарии
В воскресенье делали, делали и не доделали. Из за них баня не работала. Как то надо бы по надёжнее делать.
вместо того что бы ремонтировать еженедельно, уже бы признали фонтаном и все.