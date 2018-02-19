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Пастырский опыт работы с геями показывает, что воцерковление помогает им вернуться к традиционной ориентации. Такое заявление сделал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24". Об этом пишет РИА "Новости".
По словам митрополита, пастырский опыт работы с геями показывает, что во многих случаях человек или полностью избавляется от этого, либо строит свою жизнь так, чтобы это не мешало ему быть "полноценным семьянином".
В ответ на вопрос об антинаучности данной позиции церкви архипастырь напомнил об исследованиях ученых, согласно которым сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов.
Иларион также выступил категорически против усыновления детей трансгендерами, однополыми парами и лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обращаясь к опыту ряда западных стран, которые приравняли однополое сожительство к браку и позволили однополым парам усыновлять детей, он отметил, что для России будет "большой ошибкой" пойти по такому пути.
Комментарии
Они и в этом вопросе специалисты...?
Научите лучше чиновников заповеди "не укради". А на ..сов большинству плевать, пусть хоть в уши долбятся.
на передержку брать будут?
Анекдот))
После первых же слов статьи "Пастырский опыт работы с геями.." прям как-то не по себе стало. Как они (пастыри) с ними работают? Какой опыт получают?