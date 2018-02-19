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Необычно отметили Масленицу в Калужской области. В местном арт-парке Никола-Ленивец был сожжен специально подготовленный к празднику арт-объект. Его автор Николай Полисский уже 17 лет устанавливает в парке произведения современного искусства.
В этом году жители деревни под руководством Николая Полисского построили "Пламенеющую готику" — 30-метровый костел из веток, пишет TJ.
"Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно, интересно посмотреть на огонь созидающий, рисующий образы в реальном времени. Так появилась "Пламенеющая готика", — отмечает художник.
Добавим, что в РПЦ уже отреагировали на сожжение "храма" и назвали это действие недопустимым.
Комментарии
По стопам норвежских трублэкарей))))
"Мирная" религия на марше. Если что, макет католического храма оне жгли. Вечно оскорбленные.
Православную церковь все-таки побоялись сжечь, в тюрьму не хотят
Лесов в России много, жгите больше, скоро кровати из пластика у всех будут.
Макет мечетьки подпалить побоялись?
что за бред????
Очередной Павленский? Почему-то во Франции этого прибивателя яиц ничтоже сумнящеся посадили в кутузку, а мы всё в бирюльки играем. Вот и этого либерального креативщика нужно выдавить за рубеж, пусть там своё "современное искусство" показывает до посадки. А господам либералам хочется посоветовать не притягивать сюда за уши РПЦ, это ваши кадры.