Фото: ok.ru, d400.ru
В середине февраля 1983 года исполком Барнаульского горсовета принял решение переименовать улицу Новую в проспект Строителей. Это было сделано в качестве увековечения заслуг людей этой профессии в развитии и застройке города. Тогда же Железнодорожному райисполкому Барнаула было поручено в ближайшее время произвести необходимые благоустроительные работы в связи со сменой вывесок.
В настоящее время проспект Строителей — одна из центральных улиц Барнаула. Его протяженность — 2,8 км. Он целиком проходит по Железнодорожному району города, от площади Октября до Павловского тракта с северо-востока на юго-запад. Ширина – от 15 до 20 м. Трамвайные пути проложены от площади Октября до Красноармейского проспекта.
Проспект Строителей появился в начале XX века в связи со строительством железнодорожной станции Барнаула, до 1927 года носил название улицы 21-го января; в 1928-1938 годах — 12-й Алтайской улицы; в 1938-1983 годах — Новой улицы.
В 1940-1950-е годы проспект начал активно использоваться как магистраль, связывающая Павловский тракт и центр города. Улица застраивалась пятиэтажными домами, появился клуб железнодорожников, стадион "Локомотив", оформилась Привокзальная площадь. В районе пересечения с Красноармейским проспектом появилась 12-этажная гостиница "Барнаул". В южной части проспекта располагались цеха аппаратурно-механического завода. В настоящее время здесь находится ТРЦ "Галактика".
В 1970-х годах в месте пересечения улицы с Социалистическим проспектом был создан мемориал Славы памяти погибших на фронтах Великой Отечественной войны из трех архитектурных сооружений: скульптурной группы "Прощание", 24-метровой стелы на гранитном постаменте и бетонного редута в виде разорванного с двух сторон кольца. А территория проспекта перед мемориалом и сквер названы площадью Победы. На противоположной вокзалу и мемориалу стороне проспекта находятся киноконцертный комплекс "Мир", а также танк Т-34.
Комментарии
Уточнение: Я поселилась по адресу ул. 21-го Января, дом №11 в 1952 году 10 ноября и прожила несколько лет по этому адресу до переименования "улица Новая", а затем "проспект Строителей"
на третьей с конца фото еще нет моего дома)
Прости нас, Барнаул!
За то, что дали временщикам от власти испортить тебя точечной застройкой и уродливыми торговыми центрами...
А лично мне приятнее было жить на улице Новой нежели на проспекте Строителей. Но тут уж на вкус и цвет...