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Продажи лекарств, входящих в список жизненно необходимых и важнейших препаратов, выросли в России на 6%, сообщают "Известия" со ссылкой на данные фармацевтического аналитического агентства DSM Group.
Таких препаратов в нашей стране в прошлом году было приобретено 2,14 млрд упаковок. Сумма средств, потраченных на них, составляет 331 млрд рублей.
К слову, в 2016 году в России было продано 2 млрд пачек препаратов из списка ЖНВЛП на сумму 312 млрд рублей.
По словам председателя Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга Александра Хаджидиса, продажи лекарств из списка жизненно необходимых выросли из-за снижения их стоимости.
Комментарии
Растет длительность жизни россиян на лекарствах, покупайте побольше.
да-да, из-за падения их стоимости, но сумма стала больше при незначительном росте количества упаковок