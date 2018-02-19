Дом активиста Владимира Шевцова, который пикетировал несколько дней назад здание сибирского полпредства, сгорел в селе Верх-Бийск Республики Алтай. Мужчина решил обратить внимание Сергея Меняйло на вырубку деревьев в районе Телецкого озера китайской компанией.
Возгорание постройки произошло рано утром 18 февраля, сообщила "Тайге. инфо" один из организаторов акции у полпредства Ольга Конорева. По ее словам, Владимир Шевцов проснулся от громкого лая собак, успел взять телефон и выскочил на улицу через окно. Как утверждают очевидцы, пожарные приехали примерно через час после вызова — к тому времени дом уже сгорел. На месте работали эксперты, которые забрали образцы для выяснения причины пожара.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай подтвердили факт пожара.
"От МЧС России привлекалось семь человек и три единицы техники", — уточнили в ведомстве. Предварительной причиной пожара спасатели назвали поджог. Сам активист уверен, что жилье подожгли в связи с его протестной деятельностью.
Шевцов проводил одиночный пикет у здания полпредства президента в Новосибирске 13 февраля. Он и несколько приехавших с ним жителей республики протестовали против массовых вырубок леса в Турочакском и Чойском районах Алтая. Компании, среди которых есть китайские инвесторы, получили 20 тысяч гектаров земли в долгосрочную аренду.
Организаторы объясняют, что происходящее в республике грозит сильнейшей социальной напряженностью и экологической катастрофой. Более того, они опасаются, что после выборов президента 18 марта объемы вырубки леса только увеличатся.
Комментарии
Там творится безпредел. Погубят наши леса, в Китае закон запрещает вырубку деревьев,
так они все тут пасутся.
Это организовали местные власти, в том числе поджог.
11:57 - власти или бандиты?
В России один в поле не воин. Выступишь против власти - потеряешь свободу, здоровье, жизнь. А сгоревший дом - это просто типа вежливого предупреждения. Увы.
19.02.2018 11:57
- гость -
Это организовали местные власти, в том числе поджог.
Конечно без согласия местных властей не возможна аренда земель с Китайским участием.
Удивляют эти мелкие республиканские власти, живущие одним днем, готовые все продать и не думать ни о будущем ни об экологии....Россия им денег даст, экологию поправит....