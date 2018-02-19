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Кровля автомобильного ангара рухнула под давлением снега в микрорайоне Железнодорожный в подмосковной Балашихе, повреждения получили 20 автомобилей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что инцидент произошел на Рождественской улице в микрорайоне Железнодорожного городского округа Балашиха. По данным источника, площадь обрушения составила 450 квадратных метров. Никто в результате ЧП не пострадал, однако 20 автомобилей были повреждены.
В данный момент выясняется сумма ущерба. В экстренных службах не исключили, что компенсацию владельцам поврежденных авто будет выплачивать собственник автостоянки.
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