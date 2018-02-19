Как провести короткую рабочую неделю, куда сходить и в чем принять участие: смотрите самые интересные мероприятия, которые пройдут в Барнауле с 19 по 23 февраля.
Понедельник
В начале рабочей недели в филармонии в 18:30 состоится третий концерт в рамках цикла, посвященного легендарному музыканту — талантливой пианистке, педагогу, профессору Новосибирской консерватории Мэри Симховне Лебензон. На сцену выйдет ее ученик — лауреат международных конкурсов пианист Роман Борисов.
Напомним, что цикл "Выдающиеся музыкальные династии. Класс Мэри Лебензон" включает в себя пять концертов, которые будут проходить на протяжении всего сезона с участием симфонического оркестра краевой филармонии и солистов.
Вторник
В рамках проекта "Театральная гостиная" в театре драмы в 18:30 прозвучит программа "Музыка слова". Под аккомпанемент акустической и электрогитары артист Вячеслав Сысоев исполнит стихи и романсы великих поэтов России – Александра Пушкина, Сергея Есенина и наших современников.
В 20:00 во Дворце зрелищ и спорта выступит легендарная группа "БИ-2". Музыканты презентуют песни из нового альбома "Горизонт событий" и исполнят любимые их слушателями хиты.
20 февраля на сцене Молодежного театра Алтая в 19:00 состоится показ спектакля "Эгоисты". Как говорят в МТА, это одна из самых шумных и удачных московских премьер последнего времени. В качестве исходного материала для этой постановки была выбрана пьеса самого, пожалуй, заметного финского режиссера, а теперь ещё и драматурга, Мики Мюллюахо "Паника". Написанная в 2005 году, она сразу же стала зрительским хитом, без труда завоевавшим театральные подмостки чуть ли не всего мира. Зрителей ждут откровенные, иногда на грани фола, разговоры "за жизнь, за дружбу и за любовь".
Среда
21 февраля в 18:00 в концертном зале Алтайского государственного института культуры (пр. Ленина, 66) состоится необычное музыкальное событие: акустическая версия барнаульского рок-фестиваля "Парк Рок: ЗИМА". Известные музыкальные коллективы, такие как "Скайф", "03", "Тиара", "Волны", "ПП Оркестр", "Горизонталь", "U-571", "Провинция", выйдут на одну сцену и представят интересный музыкальный материал. Акустический формат, живое звучание и атмосфера концертного зала – это совокупность факторов, делающих это событие уникальным. Подробная информация по телефонам: +7 (983) 171-31-99.
В МТА покажут "Иллюзии". Эта пьеса состоит из небольших рассказов-монологов, каждый из которых опрокидывает и ставит под сомнение содержание предыдущего. В драме можно будет посмотреть "Москва — Петушки", начало спектаклей в 18:30.
Четверг
На гастроли в Молодежный театр приедут Сергей Колесников и Лариса Удовиченко и представят спектакль "Возможная встреча". Это новый формат спектакля, где смешаны всевозможные жанры – от эстрады до чтения стихов.
"Этот проект возник неспроста, это ответ той низкопробной продукции, которая появляется сейчас в огромных количествах, а зрителя нужно учить, воспитывать и поднимать до высот Ахматовой, Блока, чтобы люди понимали и тянулись душой к настоящему искусству", – рассказывает Лариса Удовиченко.
Начало в 19:00.
В театре драмы покажут "Пиковую даму", а в музкомедии — "Цыганского барона", начало в 18:30.
В филармонии в 18:30 можно будет посмотреть концерт "В объятьях танго". Инструментальная капелла "КамерАнс" порадует своего слушателя новой программой.
Любителей электронной музыки ждут на "Drum&Bass Мобилизация". Мероприятие пройдет в баре Rock Pub, а начнется оно в 23:00.
Пятница
Так как 23 февраля будет выходным днем, в 13:00 на "Авальмане" пройдет Бордкросс. К участию приглашают спортсменов-любителей от 16 лет. Предварительная регистрация: https://vk.com/app5708398_-161536075
Вечером в МТА покажут спектакль "Война, беда, мечта… юность", начало в 17:00. А в драме в 17:30 зрителей ждут на спектакле "Укрощение строптивой".
Отметить День защитника Отечества можно будет в баре Rock Pub. Здесь пройдет концерт группы "Провинция", вести мероприятие будет Алексей Третьяков, а для зрителей организаторы подготовили конкурсы и призы. Сбор гостей в 21:00.
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