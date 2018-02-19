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Прокуратура Ленинского района Барнаула через суд требует возместить вред малолетней девочке, получившей термический ожог обеих стоп в одном из детских садов города.
Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, к правоохранителям обратилась горожанка, заявившая, что в детсаду ее дочь получила травмы.
"Прокурорская проверка показала, что девочка в период пребывания в ясельной группе детского дошкольного образовательного учреждения получила термический ожог обеих стоп горячей водой в результате действий младшего воспитателя, которая проводила с ней гигиенические процедуры", — отмечают в ведомстве.
В данный момент прокурором в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения суммы морального вреда.
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кипятком ребенка облила что ли?