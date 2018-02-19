Фото: slon.fr
Полицейские устанавливают личности мошенников, которые похитили 64 тысячи рублей у барнаульца, пытавшегося совершить покупку в Сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что горожанин обратился с заявлением к стражам порядка накануне. Мужчина рассказал, что увидел на одном из сайтов в интернете информацию об оптовой продаже детских памперсов. Созвонившись с "продавцом" и договорившись о сделке, барнаулец перечислил предоплату по указанным реквизитам. После этого телефон злоумышленников оказался выключенным, а оплаченный товар мужчине не доставили.
Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские уже установили, что абонентский номер "продавца" зарегистрирован в Приморском крае.
Комментарии
Молодец !!! Перечисляй дальше предоплату.
12:51, +++ на сигареты у ЗК теперь есть