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Прокуратуре пришлось решать вопрос с задолженностью, которая образовалась перед 319 работниками ОАО "Алтайский моторный завод" — сумма долга превысила 5 миллионов рублей.
Как сообщили в региональном надзорном ведомстве, задолженность образовалась по заработной плате за декабрь 2017 года. В отношении директора компании было возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).
Материалы были направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда. Кроме того, в адрес руководителя предприятия было внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан.
"В настоящее время благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате в размере более 5 миллионов рублей погашена в полном объеме", — резюмируют в прокуратуре.
ОАО "Алтайский моторный завод" — машиностроительное предприятие в Барнауле. С 2006 года входит в концерн "Тракторные заводы". Предприятие занимается производством и реализацией дизельных двигателей, а также на их базе электроагрегатов общепромышленного назначения, дизель-генераторов судовых и дизель-редукторных агрегатов (главный судовой дизель).
Комментарии
Я думал завода лет так 5 уже как нету.
Готовят завод к окончательному банкротству ?