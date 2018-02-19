Две высотки появятся на пересечении улиц Матросова и Советской Армии в Барнауле. Строительство должно быть завершено в 2020 году, следует из документов с сайта госзакупок. Речь идет о масштабной реновации территории, всего здесь в ближайшие годы будет снесено 9 ветхих домов, на их месте постепенно "вырастут" новые многоэтажки. Общая площадь возводимого жилья на Советской Армии — почти 50 тысяч кв. м.
Первый многоэтажный жилой дом в рамках реновации этого квартала появится к 2020 году на углу улиц Советской Армии и Матросова. Предполагается, что высота объекта будет в пределах 14-16 этажей, здесь будут запланированы одно-, двух, трехкомнатные квартиры, а также небольшие студии. Речь идет о строении по адресу: улица Советской Армии, 83.
Второй дом — по Советской Армии, 83 "а", будет несколько выше — 19 этажей. Здесь ориентировочно появится 179 квартир, в том числе 35 студий, 73 "однушки", 36 "двушек" и 35 "трешек". На разработку проектной документации на два дома суммарно выделено 3,2 млн рублей. Ею займется барнаульское ООО "Арника", все проектные работы должны быть завершены уже к концу марта.
Как сообщалось ранее, всего в границах улиц Советской Армии, Курской, Витебской и Минской находится 9 аварийных домов. При этом 3 дома расселит мэрия, еще 6 – застройщик "Барнаулкапстрой". На этом месте построят 9 новых панельных и монолитных зданий. Работы по сносу ветхого жилья на Советской Армии стартовали еще летом 2016 года.
Читайте также: Нарастит этажность и потеряет частный сектор: каким будет Барнаул будущего?
Стоит отметить, что это пилотный для Алтайского края проект по развитию застроенной территории. Вместо аварийных двухэтажных домов здесь разместится порядка 50 тысяч кв. м нового жилья. Площадь территории квартала составит 4,2 га. Также предполагается, что в районе реновации появится два детских сада. Они будут находиться в новых жилых домах.
Комментарии
И как всегда ни слова о развитии системы общественного транспорта, который должен вывозить эту новую массу населения...
Кому они строят???)))
И там снова будет пробка. Пи...ц. Они видать специально все застраивают, что бы как в новосибирске все стало серо и одни дома, не погулять негде не пройти. И дома будет сделаны из говна.
а сейчас -то там стоят прекрасные дома с осыпающимися стенами!!!!