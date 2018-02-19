Фото: министерство образования и науки Алтайского края
Итоговая коллегия Министерства образования и науки Алтайского края состоялась в пятницу, 16 февраля. Участие в мероприятии приняли заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура, министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких, который и выступил с основным докладом.
Он напомнил, что определяющим событием 2017 года стало объявление в стране десятилетия детства.
"В Алтайском крае забота о людях – приоритет безусловный. В 2017 году семьям с детьми выплачивалось 25 видов пособий и компенсаций, из них более половины – это региональные инициативы. Новой формой поддержки стала единовременная выплата студенческим семьям при рождении ребенка. В целом же на финансирование социальной сферы направлено около 70% краевого бюджета, из них более трети — на образование", — приводит слова Жидких пресс-служба регионального министерства.
Он также обратил внимание на то, что целевыми индикативами, подтверждающими меру социальной ответственности, являются указы президента. Так, в 2017 году в регионе введены в эксплуатацию три новые школы, 42 учреждения капитально отремонтированы, приобретено 78 автобусов. В прошедшем году на 20% увеличен размер компенсации в части оплаты стоимости путевки из средств краевого бюджета.
Всего на развитие системы образования в 2017 году из краевого бюджета направлено 27,9 миллиарда рублей и 700 миллионов рублей из федерального. При этом, как подчеркнул министр, важным является не только увеличение финансирования, но и повышение качества образования.
Как сообщил Александр Жидких, школы региона продолжают входить в федеральные рейтинги лучших учреждений России. В 2017 году улучшились результаты ЕГЭ по восьми предметам, увеличилось количество 100-балльных работ, при этом сократилось число выпускников, не получивших аттестаты.
Кроме того, выросла доля учеников, охваченных профильным образованием, изданы учебные пособия и открыты электронные библиотеки. По новым стандартам обучаются все нуждающиеся дети-инвалиды.
В своем докладе министр отметил, что к 2021 году доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Алтайском крае должна быть 100%, на сегодняшний день эта цифра составляет более 72%. Данная задача является логическим продолжением проводимой в регионе работы по обеспечению детей местами в детских садах в возрасте от 3 до 7 лет.
Говоря о развитии высшей школы, министр отметил, что ключевой задачей в сфере науки и высшего образования становится консолидация усилий по обеспечению ключевых направлений социально-экономического развития региона и продвижению достижений на международном уровне.
"В регионе реализуется проект по созданию Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий, который завершил все регистрационные процедуры и сегодня выполняет фундаментальные и прикладные исследования по 38 проектам. Следующим шагом в развитии инфраструктуры науки станет создание регионального представительства РАН", — сообщил министр.
Разговоры об открытии первого отделения РАН в Алтайском крае ведутся с прошлого года. О такой инициативе договаривался губернатор Алтайского края Александр Карлин с президентом РАН Александром Сергеевым. На Алтае упор будет сделан на сельское хозяйство, производство экологически чистой продукции.
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