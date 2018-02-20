Быть успешным предпринимателем — совокупность многих факторов. Это и талант, и знания, и готовность идти на риски. С первым и последним просто должно повезти, а вот ресурс знаний нужно прокачивать. С этой необходимостью сталкиваются как начинающие бизнесмены, так и опытные, которым нужно выйти на новый уровень. Утолить этот информационный голод можно на различных семинарах, но на какие из них стоит обратить внимание? Есть курсы платные, есть бесплатные. Мы остановимся на последних. Большую их часть в Барнауле организует Центр поддержки предпринимательства Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Поэтому, прежде чем тратить деньги на тренинги, стоит для начала обратиться туда, а мы опишем ряд полезных действующих в городе программ.
Для начинающих
При центре в рамках федеральной образовательной программы акционерного общества "Корпорация МСП" с 26 февраля запустят курсы "Азбука предпринимателя". Это недельный интенсив для начинающих предпринимателей или тех, кто хочет ими стать.
"Мы учим основам предпринимательской деятельности, помогаем выбрать бизнес-идею, объясняем, какую оптимальную организационно-правовую форму и систему налогообложения выбрать. В течение недели участники разрабатывают бизнес-план, а мы обучаем всем его составляющим: маркетинговый, производственный, организационный и финансовый планы. По итогам пятидневного курса участники уже могут оценить жизнеспособность своего проекта, рентабельность, срок окупаемости и др.", — объяснила руководитель Центра поддержки предпринимательства Ирина Черепанова.
В завершении участникам нужно будет защитить свою идею. Обучение, кстати, совершенно бесплатное, а по его итогам дают сертификат.
Для женщин с детьми
Не менее полезная и интересная бесплатная программа существует для женщин. Называется она "Мама-предприниматель", ею в Барнауле также занимается Центр поддержки предпринимательства.
Образовательный проект "Мама-предприниматель" придуман для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Программа помогает им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, которые самостоятельно реализовать сложно.
Это недельный интенсив, который начнет свою работу с 26 марта. Его участниц погружают в деловую среду, а менторы помогают разработать бизнес-план. Но женщины смогут не только пополнить багаж своих знаний, но и выиграть на реализацию своей идеи 100 тыс. рублей. Их получит лучший проект.
Как рассказала Ирина Черепанова, эта программа запущена с прошлого года, обучение прошли уже 37 человек, а заявок было 240.
Дополнительную информацию можно посмотреть на сайте.
Для тех, у кого есть бизнес
Работает при центре и "Школа предпринимательства". Это тоже недельный курс, но уже для действующих предпринимателей. Им помогают проанализировать все бизнес-процессы, повысить знания в вопросах бухучета и налогов, оптимизировать производство, правильно выстроить работу с кадрами и повысить продажи. По итогам обучения участникам также выдают сертификаты.
Для социальных предпринимателей
В Центре инноваций социальной сферы Алтайского фонда МСП повысить знания могут также предприниматели, интересующиеся социальной сферой, для них, например, проходит Школа социального предпринимательства и иные практические семинары для этой категории предпринимателей. Подробная информация на сайте.
Для экспортеров
Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП реализует ряд образовательных программ Российского экспортного центра. Например, первый двухдневный курс "Введение в экспорт" уже стартует 21 февраля. В ходе него потенциальные экспортеры научатся оценивать соответствие своего продукта требованиям внешнего рынка, анализировать основные этапы осуществления внешнеторговой сделки, определять потенциальные риски и способы их минимизации. В течение года будет проведен ряд курсов, в том числе для действующих опытных экспортеров. Сайт http://export22.ru/
На все вопросы ответят в фонде по телефону: +7 (3852) 22-92-59 или на сайте.
Бизнес-класс
Весьма интересную программу для начинающих и действующих предпринимателей запустили Сбербанк и компания Google. Это тоже бесплатный курс, слушатели которого проходят все этапы развития дела – от создания идеи до правовых аспектов. Занятия проходят онлайн в удобное для вас время. После успешного прохождения программы и финального тестирования участникам выдают сертификат.
Подробнее на сайте программы.
Деловая среда
Еще одна программа от Сбербанка. "Деловая среда" включает в себя 80 бизнес-курсов от лучших российских экспертов. Это видео, статьи, пошаговые инструкции, презентации спикеров, книги и другие материалы, которые помогут в работе как новичку, так и действующему предпринимателю.
Кроме того, в рамках "Деловой среды" с участием Центра поддержки предпринимательства в Барнаул в течение 2018 года будут приезжать тренеры из Москвы и проводить очное обучение.
Больше информации на сайте программы.
Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края
Эта программа появилась в 2009 году. Это эксклюзивный курс подготовки, дающий актуальную информацию в сфере финансового, правового регулирования бизнеса и конкурентоспособности. Также слушателей для повышения знаний отправляют на стажировку в ту или иную российскую и зарубежную компанию.
Здесь есть два варианта: руководители и специалисты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса могут пройти профессиональную переподготовку. Длится программа год. А студентам, предпринимателям со средним и начально-профессиональным образованием, начинающим бизнесменам и военнослужащим, уволенным со службы или ушедшим в отставку, предлагают повысить квалификацию — занятия идут две недели.
Подготовка специалистов осуществляется за счет краевого бюджета.
Подробнее о программе можно узнать на сайте Алтайского регионального ресурсного центра.
Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
Участие в программе принимают управленцы высшего и среднего звена. Они проходят специальный курс переподготовки или повышения квалификации, повышают знания, проходят стажировку на ведущих российских и зарубежных предприятиях, налаживают контакты с коллегами из разных городов и стран, а также совершенствуют свои знания иностранных языков.
Подробнее о программе на сайте Алтайского регионального ресурсного центра.
Об интересных бизнес-идеях и барнаульских предпринимателях вы можете почитать в рубрике "Завтрак со стартапом".
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