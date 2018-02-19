Фото: politonline.ru
Сотрудники спецслужб КНР и США устроили потасовку из-за "ядерного чемоданчика" американского лидера Дональда Трампа во время его визита в Китай в прошлом году. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на издание Axios и его информированные источники.
Уточняется, что инцидент произошел 9 ноября. После того, как республиканец прошел в зал для проведения переговоров с китайским руководством, за ним попытался пройти сотрудник с "ядерным чемоданчиком", который обычно всегда сопровождает американского лидера. Но охранник с принимающей стороны не разрешил ему пройти. Представители делегации США вызвали главу аппарата Белого дома Джона Келли, который решительно направился в зал со словами "мы заходим".
Издание отмечает, что после этого произошла суматоха. "Китайский офицер безопасности схватил Келли, но Келли сбросил его руку, а затем агент Секретной службы США схватил китайского сотрудника и повалил его на землю", — пишет Axios.
Подчеркивается, что сотрудники спецслужб КНР во время потасовки "не получили доступ к ядерному чемоданчику и даже не дотронулись до него".
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