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Житель Ельцовского района Алтайского края попался на хранении у себя дома арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, надзорным ведомством было дано указание дознавателю провести обыск.
"После получения соответствующего судебного акта сотрудники полиции произвели обыск, в ходе которого в жилом помещении, а также в надворных постройках обнаружили два газовых пистолета, гладкоствольное ружье, 55 патронов к гладкоствольному ружью, 16 патронов к пистолету Макарова, порох, приспособление для снаряжения патронов к гладкоствольному ружью, пыжи, жевело, 3 патрона от мелкокалиберного карабина", — уточняют в ведомстве.
В данный момент по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатого вещества – дымного и бездымного пороха общей массой более 1,2 кило – возбуждено уголовное дело.
Что касается иных изъятых предметов, то в данном случае проводятся соответствующие экспертизы.
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