200 спортсменов Алтайского края приняли участие в чемпионате и первенстве региона по грэпплингу и грэпплингу—ги.
Как отмечает председатель Совета Алтайской краевой федерации панкратиона Антон Кленьшев, "красивые медали и кубки, отличные призы, качественное судейство создали непередаваемую атмосферу спортивного праздника".
В индивидуальных номинациях в своих возрастных группах отличились:
Зеленый Иван, Шелепов Андрей, Пивченко Лев, Авраменко Евгений, Саидов Махмад, Городилова Каролина, Каланов Евгений — "За волю к победе";
Пивченко Лев, Хабаров Михаил, Табачков Ярослав, Пикалов Станислав — "За самый короткий бой";
Завязкин Вадим, Пирфильев Матвей, Золотов Всеволод, Найдуков Дмитрий, Невечера Константин, — "За лучшую технику".
В командном зачете третье место завоевала команда КБСЕ "Эксклюзив", второе место заняла команда СК "Вега-Кристалл". Абсолютным чемпионом в командном зачете стала команда СК "Топ Файт".
Комментарии
менее эротичную фоту можно было поставить ))) ?
Это грэпплинг...братан!