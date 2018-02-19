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Преступники совершили пять тысяч атак на российские банки в прошлом году. Всего число попыток ограбления выросло на 25% по сравнению с 2016 годом, пишут "Известия" со ссылкой на компанию "Информзащита", которая специализируется на вопросах кибербезопасности.
Уточняется, что рост ущерба "связан с широким распространением новых видов атак на устройства самообслуживания". Под этим эксперты подразумевают "заражение вирусами-шпионами, а также беспроводной скимминг (размещение хакерского оборудования неподалеку от банкомата)".
В "Информзащите" предупредили, что в текущем году число попыток ограблений увеличится на 15-20%. Эксперты связывают это с тем, что злоумышленники будут пытаться устанавливать фальшивые банкоматы перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет летом в РФ.
Также сообщается, что за 2017 год мошенники похитили из банкоматов в российской столице свыше 5 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в 2016 году.
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