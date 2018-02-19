Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Начавшаяся рабочая неделя, которая, к слову, будет короткой, пройдет под знаком резкой смены погоды.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, понедельник и вторник в крае пройдут под влиянием Сибирского антициклона. Это значит, что в регионе будет спокойная, малооблачная погода, в ночные и утренние часы ожидается образование изморози и тумана.
Ночью в эти дни температура составит -18...-28 градусов, днем -7...-12, местами по югу -2...-7 градусов.
С 21 по 23 февраля на районы Алтайского края будет оказывать влияние западный циклон. Температура воздуха заметно повысится, ночью ожидается -4...-12 градусов, днем по краю будет до 0...+7 градусов.
При этом ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде снега, мокрого снега большой интенсивности, гололеда. Скорость ветра в эти дни составит 8-13 метров в секунду, при порывах до 22 метров с понижением температуры воздуха к концу дня.
Наиболее неблагоприятные погодные условия, граничащие со штормовыми, прогнозируются по югу края. Жителям региона необходимо следить за изменениями погоды и не игнорировать предупреждения о неблагоприятных метеоявлениях.
К концу недели, 24 и 25 февраля, согласно прогнозу, на Алтайский край вновь начнет оказывать влияние Сибирский антициклон. Будет происходить понижение температуры и стабилизация погодных условий.
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