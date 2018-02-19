Фото: avito.ru
В Новосибирске местный житель выставил на продажу старинный немецкий песенник за пять миллионов рублей. Об этом пишут "Новосибирские новости", ссылаясь на сайт Avito.
Уточняется, что объявление о продаже книги своей прабабушки горожанин разместил в Сети 6 февраля. Предположительно, песенник был издан в середине – конце XIX века. По словам продавца, на последних страницах присутствует много пометок и ручного текста.
Новосибирец рассказывает, что книга в 1894 году стала подарком на 16-летие некоему Иоганну Киллеру, который затем передарил издание прабабушке жителя Новосибирска.
Таким образом песенник попал в Российскую империю из Голландии и передавался из поколения в поколение больше века.
"В дальнейшем у владельцев книги была очень сложная судьба: депортация русских немцев с Поволжья, спецпоселение, обустройство в Сибири", — цитирует издание описание товара.
Комментарии
Совсем народ с ума сошел! за что пять лямов? в чем ее ценность ну и что что ей 150 лет? ее какой то знаменитый композитор собственноручно писал или что?