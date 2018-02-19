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Три человека пострадали при столкновении автомобилей Toyota Avensis и Mitsubishi Pajero в селе Кызыл-Озек в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.
Авария произошла 18 февраля в 08:10, когда 47-летняя местная жительница, управляя легковым автомобилем, на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу машине, имевшей приоритет.
В результате произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился 61-летний житель села Майма.
"В результате ДТП в приемный покой Республиканской больницы с травмами различной степени тяжести были доставлены: водитель Toyota Avensis и два пассажира – 39-летняя и 8-летний жители села Кызыл-Озек. Тестирование водителей транспортных средств на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат", — добавляют в полиции.
По факту ДТП ведется административное расследование.
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