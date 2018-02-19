Фото: youtube.com
В Сети появилась запись рэп-баттла между Алексеем Долматовым (известный как Гуф) и Давидом Нуриевым (Птаха). Ролик длительностью 51 минута появился в ночь на понедельник, 19 февраля, на YouTube-канале Versus Battle, пишет Life.
"Алёше надо лечиться, Алёша Долматов больной", — цитирует агентство начальные слова Птахи. "Бестолковый ты колхозник. Тупое ты моё создание", — вторил ему оппонент.
За ночь запись возглавила тренды российского сегмента YouTube. С момента публикации запись посмотрели более 1,3 миллиона раз. Напомним, в баттле победу одержал рэпер Гуф со счетом 3:0.
В баттле Гуф предлагал "крыть" его, отмечая, что готов потерпеть. Напомним, в сентябре прошлого года появилась информация, что за участие в баттле ему заплатят 2 миллиона рублей.
Издание добавляет, что Птаха предложил Гуфу баттл 19 сентября. Оба участника с 2004 по 2009 год являлись членами группы Centr. В 2014 году они попытались воссоединиться, но коллектив спустя короткий промежуток времени опять распался.
Комментарии
Поясните пожалуйста, что за пернатые?
А баттл чего они пили, пива или водки?
Гуфф жив??!