Фото: naked-science.ru
"Роскосмос" согласился обсудить передачу российского сегмента МКС в концессию группе компаний S7. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Известия".
По данным издания, к обсуждению деталей возможного соглашения госкорпорация приступит, когда получит соответствующее письменное обращение от S7.
В "Роскосмосе" отметили, что инициатива группы компаний по развитию частно-государственного партнерства в космосе "соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем".
Отмечается, что ранее генеральный директор "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов отмечал, что компания готова взять в концессию российский сегмент космической станции.
Эксперты считают, что развитие государственно-частного партнерства дает возможность сохранить МКС после 2024 года.
"Безусловно, МКС как инфраструктурный объект должна быть сохранена. Возле Земли должна быть обитаемая станция. Но освоение ближнего космоса — это в первую очередь задача бизнеса. А государство в партнерстве с частными компаниями должно сосредоточиться на исследовании дальнего космоса", — цитирует издание члена экспертного совета при правительстве РФ Андрея Ионина.
Компания S7 Space владеет космодромом "Морской старт" (расположен в Тихом океане у берегов американского штата Калифорния) и занимается запусками с Байконура в рамках "Наземного старта".
Комментарии
не всегда на земле то приватизация приводит к добру. А приватизаторы что будут на МКС - кроликов разводить или оружие какое то? не думаю,что это хорошая идея.
кто их будет контролировать хотя бы есть понимание?
Они уже и космос втихушку приватизировали в одно рыло ! Да когда же они нажрутся !?
Вот так и гибнут цивилизации и наступают века мракобесия . Не прошла великая отечественная война России даром - нормальных мужиков выбило , размножились " непризывные " ,приспособленцы да моральные уроды .