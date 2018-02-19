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29-летняя жительница Бийска приговорена к 20 годам лишения свободы за убийство двух мужчин — оба преступления женщина совершила за одну ночь.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в ночь с 18 на 19 ноября 2016 года в гости к женщине пришел знакомый. После совместного распития алкоголя между хозяйкой и ее гостем произошла ссора.
Женщина нанесла мужчине ножевое ранение в область шеи. В результате 27-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Затем, желая скрыть следы преступления, бийчанка завернула тело потерпевшего в покрывало и вывезла в лесной массив, где закопала его в землю.
"Вернувшись в квартиру, женщина продолжила распитие спиртного с лицами, помогавшими ей в сокрытии следов убийства. В ходе застолья с одним из них у нее произошел конфликт. В результате обвиняемая табуретом нанесла несколько ударов по голове 40-летнему мужчине и ножевое ранение в область шеи. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. Позже его тело было обнаружено сотрудниками полиции в квартире женщины", — добавляют в СКР.
К уголовной ответственности привлечен 23-летний молодой человек, который помог горожанке скрыть следы первого убийства.
Женщину признали виновной в убийстве двух человек и приговорили к 20 годам колонии. Мужчина же за укрывательство особо тяжкого преступления приговорен к шести месяцам лишения свободы условно.
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