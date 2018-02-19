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В РФ может резко сократиться количество аптек, отмечает "Коммерсант".
В частности, российская аптечная сеть "Ригла", у которой 1,86 тысячи точек, может закрыть около половины своих аптек в случае принятия закона, который разрешает продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств.
Гендиректор сети Александр Филиппов сообщал, что на данный момент 743 объекта находятся рядом с продуктовыми магазинами. "Если законопроект будет утверждён, скорее всего, эти аптеки будут подлежать закрытию", — цитирует издание его слова, произнесенные на заседании "Деловой России", где обсуждался законопроект Минпромторга о продаже безрецептурных лекарств в магазинах.
Подчеркивается, что больше половины объектов "Неофарма" (462 аптеки "Неофарм" и "Столички") также находятся рядом с продуктовыми магазинами и, соответственно, их тоже могут закрыть. Об этом пишет гендиректор сети Евгений Нифантьев.
Публичное обсуждение законопроекта, который разработал Минпромторг, завершилось 17 января. Против него проголосовали 99,55% экспертов, следует из протокола заседания в "Деловой России".
Подчеркивается, что Минздрав выступает против принятия инициативы, поскольку, как считают представители ведомства, проблем доступности лекарств населению сейчас нет, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение.
Комментарии
Дык, эта, зачем нам аптеки - жить стали более лучше, и более дольше, значится все хорошо у нас...
в случае принятия закона, который разрешает продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств.
за такие законы кое кого драть надо
Розничные сетевики пролобировали в думе закон, который принесет им дополнительную прибыль, а аптекари это дело пропустили. Вот она борьба за сверхдоходы.
Пы.Сы. Лекарства не должны храниться и продавать в антисанитарных и неправильных условиях людьми безграмотными в этом вопросе. Это будет отрава.
Это или не примут или это просто не приживётся так сказать...