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Житель Барнаула, совершивший за несколько дней два угона автомобилей, приговорен к условному сроку.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в середине июля прошлого года обвиняемый, будучи нетрезвым, увидел в ночное время припаркованный автомобиль марки ГАЗ-3110 и решил угнать его. Мужчина разбил отверткой стекло задней пассажирской двери, открыл ее, сел на водительское сиденье и, замкнув провода замка зажигания, завел двигатель.
После этого он поехал к своему дому, где около трех часов ночи припарковал угнанный автомобиль, зашел домой и лег спать. Проснувшись, он решил возвратить угнанный автомобиль законному владельцу, что и сделал, поставив машину на то же место, откуда ее угнал.
Спустя несколько дней, опять же ночью, мужчина увидел припаркованный ВАЗ-2101 и решил угнать его. Он ударом руки открыл форточку, сел в автомобиль и путем замыкания проводов замка зажигания завел двигатель.
Злоумышленника за рулем угнанного авто на улице Эмилии Алексеевой заметили полицейские. В этот момент из-под капота машины шел пар.
Во время суда мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Комментарии
Ну какую-нибудь копеечную секретку нужно иметь чтобы уберечься от покатушников. Меня в своё время на шестёрке уберёг простой выключатель массы под сиденьем. Форточку разбили, провода вырвали, почикали и ретировались.