Власти не смогли продать 100% акций ОАО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края", управляющего в Барнауле крупнейшим оптово-розничным рынком региона.
Минимальная цена пакета акций в размере 4094 штук номинальной стоимостью по 4 тыс. руб. составила 397,87 млн руб. Акции выставлялись на продажу впервые. Однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в торгах, уточняет "Коммерсантъ".
Предприятие, которое к данному моменту не удалось приватизировать, размещено на земельном участке площадью 145,8 тыс. кв. м. В состав рыночного комплекса входят 19 зданий, среди которых склады, магазин, овощехранилище и ресторан-гостиница. Выручка компании за 2016 год составила 117,12 млн рублей, чистая прибыль — 1,62 млн рублей.
Подготовка к аукциону была долгой. Так, еще несколько лет назад был впервые объявлен аукцион по оценке рыночной стоимости 100% акций ОАО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края", чтобы включить компанию в план приватизации. Учитывая начальную цену лота, а также общую ситуацию на рынке, предполагать, что актив быстро найдет владельца, не приходится.
ОАО "Оптово-розничный рынок Алтайского края" было создано на бывшей базе Плодоовощеторга в 1997 году. Общая площадь рынка составляет 145 885 кв. м, на долю зданий и сооружений приходится 56 619 кв. м. Однодневный товарооборот рынка на 2016 год достигал 4,5 млн рублей, ежедневно совершается около 58 тысяч сделок. За сутки объект посещают 10-12 тысяч покупателей.Читайте также: "Китайский" рынок в Барнауле останется без китайцев
На рынке представлено 6400 наименований продовольственных и 13 800 непродовольственных товаров. Удельный вес импортных товаров составляет 8,9 % и 59,1 % соответственно. Торговлей занимается более 1000 арендаторов. Количество работающих на рынке — примерно 2100 человек. Санитарное состояние рынка удовлетворительное.
Комментарии
Зачем туда вообще ездят закупаться? Разве что унять ностальгию по торговле эпохи 90-ых.
не поверите, там народ толпами ходит!!! я сама в шоке. душно, дорого, тесно, неудобно. но почему-то до сих пор есть желающие там закупаться. ежедневно проезжаю мимо . парковка возле китайки всегда забита машинами. причем, не самыми дешевыми
Там отличные вещи турецкие можно купить! Спортивные костюмы, платья и тд . Не сравнить с тем же остином или золой. сумки огромный выбор и вполне приличные. Насчет продуктов, не скажу что там дешеле, чем например в Ленте/Ашане/Марийке
Всё видели, всё знаем, а они блин, толпами ... на базар и у соседа блин, 100 млн, а он работает...
Лет 6 назад приобретал там куртку на межсезонье что то между ветровкой и пуховиком, так представьте себе она до сих пор в идеальном состоянии и выглядит очень даже не дёшево, из-за того что выглядит красиво и взял ее тогда рублей за 300 по моему.
почти 400 лямов заморозить в городе который на ладан дышит... ну ну, ищите дурачков
Интересно, кто цену лота определял? Чистая прибыль - 1, 62 млн. в год. Рыночная стоимость предприятия 8, сверхпредел 10 млн. С 400-ми никак не коррелируется. Прибыль прячется? Так это уже совсем другая тема.