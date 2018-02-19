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Землетрясение, зафиксированное ночью 18 февраля в Новосибирской области, по всей вероятности, связано с очагом сейсмической активности на Алтае.
Как сообщает НГС со ссылкой на заместителя директора по науке Алтае-Саянского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Алексея Еманова, землетрясения в этой зоне Новосибирской области (125 километров юго-западнее Новосибирска) бывают очень редко.
"Тем не менее события возникают. Это северный фас Бийско-Барнаульской котловины, и связано всё, наверное, с теми же самыми деформациями, которые происходят в районе Алтая и дальше распространяются на север. А также это связано с коллизией в районе Гималаев, это нормальные тектонические процессы", — отметил ученый.
Напомним, что подземный толчок был зафиксирован в Новосибирской области 18 февраля в 00:35 по местному времени. Магнитуда сейсмического события оценивается показателем 3,9, а интенсивность в эпицентре – в 4,7 балла по шкале MSK-64.
Землетрясение ощущали жители нескольких населенных пунктов.
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