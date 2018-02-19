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Новости

Британская киноакадемия BAFTA назвала лучший фильм

, ИА "Амител"
Церемония вручения наград прошла 18 февраля

Фото: kinoslide.ru

Фильм режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в номинации "Лучший фильм". Об этом пишет РИА "Новости".

Церемония вручения наград прошла накануне, 18 февраля, в Королевском "Альберт-холле".

Криминальная драма рассказывает об истории американки Милдред Хейс, пытающейся добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве своей дочери. Для привлечения к проблеме внимания полицейских и общественности главная героиня арендует три рекламных щита на окраине города, где размещает призыв к главному шерифу.

Фильм, претендовавший на победу в девяти номинациях, взял премии в пяти категориях, в том числе за лучший фильм и лучший британский фильм. Премия за лучшую женскую роль досталась 60-летней американской актрисе Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла главную героиню. Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Сэм Рокуэлл за роль офицера Диксона. За сценарий фильм получил звание "Лучший оригинальный сценарий".

BAFTA - независимая благотворительная организация, поддерживающая, развивающая и пропагандирующая кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Премия является престижной кинонаградой Великобритании.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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