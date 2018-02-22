В марте готовится к открытию новый спортивный комплекс "Темп" в Индустриальном районе Барнаула. В нем разместилось пять современных спортивных залов площадью от 160 до 265 квадратных метров, которые оборудованы автономным кондиционированием, спортивным покрытием, раздевалками и душевыми.
Кроме того, новый спорткомплекс оснащен системой видеонаблюдения, собственной парковкой, зоной ресепшн, комфортными зонами ожидания с диванами и ТВ. В нем также будут действовать медицинский кабинет, кафе-столовая, конференц-зал, банно-оздоровительный комплекс, спорт-отель.
Также стоит отметить, что на базе спортивного комплекса "Темп" расположена гостиница современного формата типа "хостел", что отлично подходит для группового размещения спортсменов. Каждый номер оборудован удобными двухъярусными кроватями с ортопедическими матрасами, телевидением, диванами, собственным санузлом с душевой кабиной, индивидуальными шкафчиками. На всей территории хостела действует беспроводной интернет. А просторный холл позволяет гостям собраться вместе и наслаждаться спортивными трансляциями на большом телевизоре.
К сотрудничеству приглашаются спортсмены, игровые команды. Для вас – отличные условия для занятий и проведения спортивных мероприятий. Кроме того, администрация спорткомплекса приглашает арендаторов по линии спортивной медицины. Дополнительная информация — по указанному телефону.
Спортивный комплекс "Темп":
г. Барнаул, Балтийский 1-й проезд, 9
8 (3852) 506–140
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