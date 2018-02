Фото: twitter.com

26-летний британец Джеймс Хилл, который живет в графстве Кент, нашел в саду на заднем дворе своего дома акулу. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Mirror.

В длину находка достигала порядка 60 сантиметров и оказалась безвредной для человека кошачьей акулой — представительницей распространенного вида хрящевых рыб.

Предположительно, рыбу поймала чайка или баклан, однако птица не смогла удержать и выронила акулу.

Подчеркивается, что когда британец нашел рыбу, она уже была мертвой, пролежав в саду порядка двух суток.

