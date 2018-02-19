Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Экс-главврач Алтайского краевого онкологического диспансера Александр Лазарев, недавно покинувший кресло руководителя учреждения, возглавил здесь организационно-методический отдел.
В данный момент на сайте онкодиспансера Александр Федорович значится именно в таком качестве. В краевом Минздраве порталу Amic.ru подтвердили факт того, что Лазарев действительно в настоящее время работает на данном посту, добавив, что подобная практика для покинувшего должность главврача является распространенной.
Напомним, что кресло главного врача онкологического диспансера Александр Лазарев покинул в конце 2017 года в связи с достижением предельного возраста для нахождения на этом посту.
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В то же время слухи о его уходе с должности руководителя медучреждения появились после задержания заместителя главврача диспансера Ольги Невара по подозрению в получении взятки в сумме 144 500 рублей.
В данный момент онкодиспансер возглавляет Игорь Вихлянов, который до последнего времени занимал пост заместителя главного врача Кемеровского онкодиспансера.
Комментарии
организационно-методический отдел
Это что? Отдел для дармоедов?
Я думала, его а тюрьму посадят. Или хотя бы на пенсию выпнут Ан нет. Будет паразитировать дальше