Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина
Выборы президента России 18 марта в Барнауле объединят с голосованием за объекты благоустройства общественных территорий в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", об этом сообщила журналистам в понедельник, 19 февраля, сопредседатель алтайского ОНФ, депутат БГД Марина Ермоленко в рамках заседания общественной комиссии программы.
Напомним, с 15 января по 15 февраля в Барнауле проходило голосование в рамках общественного обсуждения муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды". Местные жители должны были назвать место, которое, по их мнению, нужно привести в порядок. В результате общественных обсуждений было отобрано 55 площадок в краевой столице, нуждающихся в благоустройстве. В итоге за месяц было получено около 99 тысяч голосов. Сформировалась десятка объектов с примерно схожими рейтингами. Больше всего голосов набрал Нагорный парк — 45 тысяч 641. На втором месте с большим разрывом оказалась Демидовская площадь. За нее отдано 19 тысяч 103 голоса. А на третьем месте расположилась пешеходная зона на Обском бульваре. Это место получило 11 тысяч 685 голосов. Другие объекты набрали примерно схожие показатели. Например, сквер "Химиков", площадь Мира и сквер адмирала Кузнецова набрали около 10 тысяч голосов.
Как сообщил на заседании заместитель главы города Александр Алексеенко, средств на все 10 территорий не хватит, поэтому пройдет повторное голосование, где жители Барнаула определят 6 главных проектов на 2018 год. Остальные войдут в программу и будут благоустроены в ближайшие 5 лет. Для того, чтобы обеспечить максимально объективное голосование, его решили совместить с выборами президента страны, которые пройдут 18 марта. Список объектов, согласно положению Минстроя РФ, должен быть определен уже к 23 марта.
Избирательная комиссия Алтайского края уже одобрила инициативу администрации Барнаула. Для подсчета голосов будет сформирована специальная группа. Уже решено, что в выборе объектов благоустройства смогут принять участие жители города старше 14 лет. Таким образом, в мэрии уверены, что это поможет молодым людям приобщиться к выборному процессу. При этом, как пояснил Алексеенко, выборы общественных территорий никак не помешают процессу голосования за президента страны, поскольку будут проходить рядом с помещениями УИКов.
В 2018 году на благоустройство общественных территорий планируется направить до половины средств, предусмотренных на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды", — более 100 млн рублей.
Комментарии
Внезапно!
уж и не знают как приманить ради явки как ещё залохотронить