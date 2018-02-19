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Более полутора миллионов рублей выплачено в Алтайском крае с начала года семьям в связи с рождением первенца, сообщили в региональном правительстве.
Напомним, что новая мера социальной поддержки вступила в силу с 1 января текущего года. В Алтайском крае с начала года получателями выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка стали 155 семей.
Отметим также, что выплата предоставляется в рамках программы по улучшению демографической ситуации и финансируется за счет средств федеральной казны.
Прием документов на получение выплаты ведут управления социальной защиты населения и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Комментарии
155 безответственных семей
по 9тыр не густо
дак там и так платят до 1.5 лет - 40% от заработка, супруга получала 12 тыс... в чем прикол, не понятно.... может речь про безработных?
дак там и так платят до 1.5 лет - 40% от заработка, супруга получала 12 тыс... в чем прикол, не понятно.... может речь про безработных?
Так то дополнительно к пособию дополутора будут платить девять тысяч.