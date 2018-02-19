Фото: rusdialog.ru
Помощника главы Якутии Евгения Шигалова сняли с рейса Москва–Якутск за дебош в самолете "Аэрофлота". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ и его источники, близкие к авиакомпании.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 17 февраля. Шигалов отказался предъявить посадочный талон, а на просьбы бортпроводников реагировал нецензурной бранью. Кроме этого, мужчина оскорбил членов экипажа и попытался проникнуть в кабину пилотов.
Факт нарушения зафиксировали, на борт самолета вызвали полицейских, пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть линейного управления МВД РФ в аэропорту Шереметьево.
В результате самолет вылетел в Якутск с задержкой чуть больше часа.
РИА "Новости" добавляет, что глава Якутии Егор Борисов рассматривает возможность подготовить иск из-за неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота", которые, как он заявил, забыли передать посадочные талоны.
Также агентство со ссылкой на каналы в Telegram пишет, что сам Борисов участвовал в инциденте. Сообщается, что его не сняли с рейса, так как была предоставлена медсправка о том, что главе Якутии в Москве провели хирургическую операцию, и теперь ему нужна реабилитация.
"В СМИ распространяется информация об инциденте с моим участием на борту самолёта авиакомпании "Аэрофлот". Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряжённость и без всяких оснований снять с рейса моего помощника", — цитирует агентство сообщение Борисова в Instagram.
"Случаи неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота" в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее. Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление", — заключил Борисов.
Комментарии
странно - ни разу меня стюардессы не обижали....
и от других норм. людей подобного не слышал....
видимо, чуют мYд@ков за версту....
где видео? не запостили - не было...