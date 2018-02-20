Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Синоптики прогнозируют в Алтайском крае во вторник, 20 февраля, слабый мороз, небольшой снег в некоторых районах и гололед.
По информации регионального ЦГМС, осадки ожидаются в начале дня в восточных районах края. В утренние часы местами изморозь, туман.
Днем в крае -7...-12 градусов, в предгорных районах -2...-7 градусов. Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду.
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В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -7...-9 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
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