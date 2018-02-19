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Допинг-проба B керлингиста из России Александра Крушельницкого, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил, оказалась положительной. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Чемпионат.com".
По данным источника издания, пробу вскрыли утром в понедельник, 19 февраля, в антидопинговой лаборатории в Сеуле. Она дала положительный результат на мельдоний.
Спортивный арбитражный суд в отношении россиянина открыл дело. Дата слушания еще не установлена.
Напомним, накануне у Крушельницкого возникли проблемы с допинг-пробой А. СМИ писали, что в крови керлингиста нашли следы мельдония.
Отмечается, что россиянин обвинил в произошедшем партнеров по команде. В Олимпийском комитете РФ (ОКР) данную информацию опровергли, добавив, что спортсмен не комментировал произошедшее.
Напомним, Крушельницкий и Анастасия Брызгалова 13 февраля завоевали бронзу в дабл-миксте. Они стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.
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