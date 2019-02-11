Фото: AdMe, Fishki.net
"Я у мамы инженер" - своеобразный мем интернета, которым можно описать всё безумие человеческой находчивости.
Убедитесь в этом сами, посмотрев нашу фотоподборку.
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Фото: AdMe, Fishki.net
"Я у мамы инженер" - своеобразный мем интернета, которым можно описать всё безумие человеческой находчивости.
Убедитесь в этом сами, посмотрев нашу фотоподборку.
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Комментарии
все снимки, за исключением индуса с лейками, сделаны в России. так что не позорьте славное звание "инженер", точнее было бы озаглавить эту подборку - Это Россия, детка...
20.02.2018 08:02
Дюша Метёлкин
фото с роликами тоже может оказаться не нашим)
20.02.2018 08:02
Дюша Метёлкин
Как ты определил, что это индус, а не мусульманин, например?
2
20.02.2018 08:35
- гость -
я написал "индус", а не "индуист".... ощутите разницу
Бедность напоказ...
20.02.2018 10:47
- гость -
Бедность напоказ...
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Работал в организации, у хозяина-миллионера отвертки и ножа на работе не было, я носил свои из дома.
АМИК опять отжигает - выложил новость годичной давности и даже комменты не потёрли... "разруха в головах"... (С)
"разруха в головах"... (С) и чем это разрушило вашу голову?
2
11.02.2019 07:42
- гость -
не мою (с этим, уверяю Вас, все в порядке). и про "растущий профессионализм" местных "журналистов"...
если все в порядке, просто пройти мимо вера не позволяет?
не мою (с этим, уверяю Вас, все в порядке)
Абсолютно бездоказательное утверждение основанное на личных субъективных ощущениях..