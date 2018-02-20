Фото: avito.ru
Коттедж площадью 150 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 9,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом построен из газоблоков, находится на участке площадью 10 соток в проезде Лесная поляна.
На первом этаже расположены: кухня-гостиная, прихожая, санузел. На втором этаже находится кабинет, две спальни, ванная с санузлом.
На цокольном уровне расположены мастерская, кладовая, постирочная, котельная.
Имеется два гаража, один из которых является теплым. В гараже обустроена смотровая яма.
"Все коммуникации центральные. Ландшафтный дизайн, баня. Экологически безупречное место. Лес", — подчеркивает автор объявления.
Комментарии
иснова дом из пены. выглядит ничё, но вот из пены. пена всё на нет сводит.
две спальни...
да и насчет экологии спорно
А мне понравилось. И в доме уютненько и снаружи неплохо.
Осталось найти 9 миллионов.
08:26 почему спорно?
вот смотрю на все эти объявления... большинство состоятельных людей сейчас стараются все продать в Барнауле и свалить в Краснодарский край и Ростовскую область.
20.02.2018 08:37
- гость -
08:26 почему спорно?
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Из за телевышки, я думаю. Вокруг нее нормальный такой очаг раковых заболеваний.
Центральное отпление. Устанешь платить.
Где там про центральное отопление? В доме котельная, а центральные коммуникации - это вода и канализация (не надо ничего откачивать).
Нормальный, в принципе дом, да дорого, блин.
Из за телевышки, я думаю. Вокруг нее нормальный такой очаг раковых заболеваний.
Зато на микроволновке можно сэкономить. Ну и на презиках, если женаты
20.02.2018 10:17
- гость - Ну и на презиках, если женаты
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презики? Это ж как конфеты с оберткой жрать
20.02.2018 09:14
- гость -
вот смотрю на все эти объявления... большинство состоятельных людей сейчас стараются все продать в Барнауле и свалить в Краснодарский край и Ростовскую область.
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я вас умоляю....только те, кто никогда не был ни в Краснодарском крае, ни в Ростовский области ))
20.02.2018 09:35
Кот.Без сапог.
Центральное отпление. Устанешь платить.
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тут общался с одним домовладельцем. Нормальный такой домик у него. Без сарказма. Центральное и 2 бойлера (отопление и горячая вода). Газ подведен к участку. Спрашиваю: что не газ. Он - нафиг мне газ в доме !!! Да и по деньгам то-же самое выйдет. За что купил, как говориться....