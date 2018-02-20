"Радио Дача" начало свое вещание в Бийске на волне 107.8 FM

В Бийске запущено вещание "Радио Дача", радиостанция входит в состав Медиагруппы FM-Продакшн, которая включает в себя уже 29 радиостанций в Алтайском крае и Республике Алтай.
"Радио Дача" является одной из самых бурно развивающихся российских радиостанций, и в настоящий момент региональная сеть вещания насчитывает более 235 передатчиков, размещенных в городах России и стран ближнего зарубежья.
За 12 лет в эфире "Радио Дача" сумело доказать свою конкурентоспособность, уверенно заняв свое место в топ-10 музыкальных радиостанций страны.
Согласно данным Mediascope (Radio Index – Россия, июль 2017 – декабрь 2018), ежедневно "Радио Дача" слушают 6,8 млн человек, еженедельно – 16,7 млн человек.
В Барнауле "Радио Дача" звучит с марта 2016 года и уже успело завоевать любовь слушателей. Основу эфира радиостанции составляют лучшие образцы российской популярной музыки: Алла Пугачёва и Стас Михайлов, Макс Барских и Светлана Лобода, Наргиз и Максим Фадеев – это далеко не полный список исполнителей, которых можно услышать на "Радио Дача". Это музыка, которая располагает к себе с первых аккордов и пробуждает хорошее настроение.
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