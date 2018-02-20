Минфин РФ готов расширить список субъектов с правом введения курортного сбора. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на инвестиционном форуме в Сочи.
По его словам, необходимо законодательно определить фиксированный перечень сборов, которые имеют налоговую основу, при этом субъекты должны сами принимать решение – вводить эти сборы или нет. Это позволит регионам "конкурировать в сфере налогов", пишет портал Rata-news.
Напомним, Госдума приняла закон о введении курортного сбора в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В 2018 году размер сбора составит 50 рублей, затем эта сумма вырастет до 100 рублей.
Курортный сбор будет зачисляться в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств предлагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ. В 2018 году в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% прогнозируемых доходов от уплаты сбора на территории соответствующего муниципального образования, в последующие годы – 100%.
Однако большинство регионов, не вошедших в число участников эксперимента по введению курортного сбора, относятся к идее Минфина предоставить им это право с большой осторожностью. Например, пока о дополнительных деньгах с туристов не задумываются в Ингушетии. Не намерены спешить с введением курортного сбора и в Севастополе. А власти Костромской области и вовсе полагают, что курортный сбор не подходит для их региона. Не считают эту идею экономически оправданной в Вологодской области.
"Я против введения курортного сбора, потому что любой сбор, любая нагрузка или административное давление отпугивает туристов. Курортный сбор не принесет сбор в бюджет региона существенных добавок, но точно отпугнет туристов", – пояснил губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.
Не собираются вводить курортный сбор также в Архангельской области, аналогичной позиции придерживается Калининградская область.
С другой стороны, власти Ивановской области заявили, что не отказались бы от права ввести курортный сбор. Заинтересовались перспективой ввода курортного сбора и в Новгородской области. Власти Башкирии также готовы ввести курортный сбор с начальной ставкой 1-2%.
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Комментарии
Уроды!
Радовались бы те, кто не вводит: к ним сейчас народ ломанется! У Белокурихи конкурентов нет - там и можно косить, А попробовали бы ввести в Алтайском районе- тут же весь поток туристов умчался бы в Горный! То же сейчас будет и с Краснодарским краем vs Крым! Загоняем народ туда, куда надоть!