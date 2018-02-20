20 февраля в истории Барнаула, России и мира

Праздники
20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости.
События
В этот день в 1872 году в Нью-Йорке открылся знаменитый Метрополитен-музей. А в 1986-м в этот день был выведен на орбиту базовый блок орбитальной станции "Мир".
День рождения легендарной рок-группы "Агата Кристи" приходится на 20 февраля 1988 года. А ровно 11 лет спустя в Москве в Кремлёвском дворце состоялась премьера фильма Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник".
Дни рождения
В этот день родились Фёдор Григорьевич Волков, русский актёр и театральный деятель, создатель первого постоянного русского театра (1729 год). А 20 февраля 1759 года родился Иоганн Христиан Рейль, немецкий медик, физиолог, философ и педагог.
20 февраля 1967 года появился на свет Курт Кобейн, американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana.
Алтайский край
В 1963 году Шукшин представил землякам свой первый фильм — дипломную работу. А в 2003 году в этот день ушел из жизни первый ректор Алтайского государственного университета Василий Иванович Неверов.
Народный календарь
На Руси в этот день отмечается память Луки Елладского. Это греческий монах, который жил в первой половине десятого века. На Руси в день Луки было принято печь пироги с луком. Семья, как правило, съедала только часть, а остальное раздавала нищим — "на счастье". Считалось, что все отданное вернется сторицей.
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