В конце января делегация АлтГУ принимала участие во II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи", которая проходила на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи. Обсуждалось немало тем, резолюцией стало определение основных проблем. О проектном обучении, талантливых детях, миграции одаренных абитуриентов из регионов в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции "Эхо Москвы" в Барнауле рассказали первый проректор по учебной работе Алтайского госуниверситета Евгений Шваков и начальник по рекрутингу абитуриентов АлтГУ Елена Гончарова.

- С какими школьниками, абитуриентами работает вуз?

Евгений Шваков:

- В нашем вузе только по очной форме обучается около девяти тысяч студентов. И ежегодно мы принимаем на первый курс более двух тысяч студентов. Нас интересуют все выпускники Алтайского края и стараемся работать со всеми школьниками. Безусловно, для каждого ребенка мы стараемся найти свою программу. Ту, которая ему больше подходит, которая ему наиболее интересна, которая соответствует его намерениям продолжить обучение в нашем вузе. Спектр программ разнообразный. В том числе есть программы для более успевающих и устремленных детей, которые интересуются современными направлениями науки, техники, технологии, химии и другими востребованными направлениями.

Мероприятия, которые мы проводим, обеспечивают широкий охват школьников. Это олимпиады, в них участвуют более пяти тысяч учеников ежегодно. Это и профильные классы, которые работают в школах края.

- В АлтГУ традиционно высокий конкурс.

- Мы заинтересованы в том, чтобы к нам поступали школьники с высокими баллами по ЕГЭ, в успевающих и активных студентах. Но наша задача не в том, чтобы взять готовых школьников, а в том, чтобы помочь им получить эти высокие баллы по ЕГЭ и поступить в наш университет.

- Победа в олимпиадах дает выпускникам преимущество при поступлении. Но как родителям и, самое главное, выпускникам не потеряться среди разнообразия олимпиад? Как понять, что в этой надо принимать участие, а в этой нет?

Елена Гончарова:

- Есть общий совет: если это платная олимпиада, то она не может учитываться при поступлении. И каждый вуз сам определяет перечень интеллектуальных состязаний, результаты которых будут засчитаны. Университет ориентируется на перечень межвузовских предметных олимпиад. Мы выступаем в крае в качестве самой массовой площадки для проведения межвузовских предметных олимпиад. Это порядка 47 олимпиад. Более того, участие подкреплено бонусной составляющей. Это возможность поступления без вступительных испытаний, стипендиальный пакет, программы стажировки и масса других возможностей.

Также есть много других программ, ориентированных на ребят, успешных в различных видах деятельности.

Механизмов много, и относительно результативности можно всегда сориентироваться по правилам приема в разделе учета индивидуальных достижений. Если вы выбрали вуз для поступления, то обязательно изучите данную часть документа, чтобы максимально эффективно использовать свое время и ориентироваться при поступлении на то направление подготовки, которое вы считаете для себя перспективным и важным.

- Алтайский госуниверситет развивает сотрудничество с международным центром "Сириус". О каком сотрудничестве идет речь?

- Стартовал образовательный проект на федеральном уровне. Он нацелен на то, чтобы обеспечить максимальные возможности и создать уникальную образовательную среду для талантливых одаренных детей. Проект предполагает продолжение и поддержку ребят, которые участвовали в программах, в том числе и когда они возвращаются из центра в регион. "Сириус" работает в формате профильных смен. Смены длятся порядка трех недель. Участник по результатам отбора может включиться в различные виды деятельности по направлениям "наука", "культура", "спорт".

По окончании смены у нас есть договор с центром, мы обеспечиваем для этих ребят программы включения в проекты. Те, которые реализуются на площадке университета.

В этом году по договору с "Сириусом" мы разработали шесть совместных образовательных программ. Они согласованы с центром, прошли экспертизу, и уже реализуем пять программ. Это физика, химия, математика, филология, биология. С сентября стартует программа по информатике. Ученикам "Сириуса" предоставлена возможность выбора. Они могут включаться в любую из обозначенных программ.

Эти программы составлены с обязательным требованием: практико-ориентированность, включение в программы наших предприятий-партнеров, чтобы были обозначены профессиональные горизонты и перспектива трудоустройства. С этой целью мы заключаем договоры с компаниями как в регионе, так и за его пределами.

Один из важных моментов — обязательное участие школьников в научных проектах в лабораториях университета. Программа состоит из двух частей: теоретическая подготовка и проектно-исследовательская деятельность в лабораториях университета.

- С какого возраста могут к вам приходить школьники?

- Это старшее звено: 10-11 класс. Университет предоставляет возможность участвовать в программах не только выпускникам центра "Сириус", но и тем ребятам, которые принимали участие в других проектах. В настоящее время подготовку проходят 96 человек, думаем, что на следующий год количество увеличится.

- Для нас сотрудничество с "Сириусом" полезно и престижно. "Сириус" — это бренд. А в чем интерес "Сириуса" к Алтайскому краю, точнее, к Алтайскому госуниверситету?

Шваков:

- Те дети, которые приезжают из "Сириуса", — это дети с другим складом, с другим мышлением. Они высокомотивированные. Школьная программа для многих уже может быть малоинтересной. За три недели в центре они могли узнать больше, чем может дать даже самая современная школа. Наш вуз обладает уникальным научным оборудованием, которое мы сейчас включаем в процесс подготовки школьников. Мы, используя это оборудование, предлагаем детям познать новое, поработать на таком оборудовании, получить результаты, которые они не могут получить в школе. Думаю, именно этим мы и убедили "Сириус" заключить договор именно с Алтайским государственным университетом. Что мы гарантируем тем детям, которые обучились в "Сириусе" и пришли к нам, – интересные, содержательные и результативные занятия.

- В конце января делегация вуза принимала участие во II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи". Обсуждалось немало тем, резолюцией стало определение основных проблем. В частности, говорилось о том, что в основе работы с одаренными детьми должен лежать проектный подход. На уровне как школьного, так и дополнительного образования детей необходимо использовать кейсы, предусматривающие решение конкретных практических задач.

Шваков:

- Проект — это командная работа, это результат, который должен быть получен за определенный период времени. Результат должен быть ценным. Не только для того, кто добился этого результата, но и для общества. Обучение сегодня должно иметь проектные технологии. В работе с нашими студентами мы стараемся придерживаться этой технологии — запускаем соответствующие образовательные программы, реализуем проекты во внеучебной деятельности. И этот же подход мы реализуем в работе с одаренными детьми, которые прошли обучение в центре "Сириус".

- Но проектное обучение идет вразрез с системой образования, которая есть в России. Как в школах, так и в вузах.

Гончарова:

- Существует масса мнений, подходов. Сейчас речь идет о федеральных государственных стандартах, которые решают эту проблему. Другое дело, что у нас есть возможность эти модели, эти подходы, о которых говорит Евгений Евгеньевич, реализовывать. Для этого мы включаемся в региональные проекты. Это как раз возможность детям включаться в проектную деятельность и получать необходимые компетенции.

На конференции нам рассказывали, каким образом реализуется эта модель, в чем установка принципиальная. Это включение ребят в реальный проект. Он не ограничивается по времени, одной сменой. Например, создается настоящий искусственный спутник Земли. И каждая смена участвует в его создании. Итогом будет запуск этого спутника с онлайн-трансляцией. И здесь очень важен командный подход, чувство локтя и понятно.

Шваков:

- Я, пребывая в центре "Сириус", вынес для себя очень важный момент. Если мы возьмем вузовское сообщество, то невозможно инициировать огромное количество проектов, включить массу студентов и школьников в такую работу. И я для себя вынес момент, что в этой работе нужно использовать не только преподавательское сообщество, но и студенческое. Здесь я хочу подчеркнуть важный момент: у нас в вузе реализуется огромный массив студенческих проектов, более двухсот. Это главным образом общественные и социальные проекты. И в них необходимо включать и школьников. В данном случае дети получают развитие, и они общаются со своими сверстниками. Здесь идет технология: равный к равному, это еще больше повышает интерес к работе.

- Очень важный пункт — эксперты говорят, что необходимо формирование системы работы с одаренными детьми на региональном уровне. Действительно, сегодня одаренные дети выбирают вузы, которые находятся в основном в Москве. Такая же проблема наблюдается и у нас в регионе.

- Вы задаете очень злободневный вопрос. Безусловно, есть отток выпускников школ в регионы Сибири и центральную часть России. Не могу говорить об объемах образовательной миграции, но такая проблема существует в каждом регионе. Но я считаю, что главная задача состоит не в том, чтобы обучиться где-то, а в том, чтобы получить качественное образование. И центр "Сириус", создавая свои площадки в регионах, как раз формирует среду качественного образования в регионах. Затем задача вуза – обеспечить это качественное образование. То, что сегодня имеет наш вуз, по целому ряду направлений соответствует и даже опережает по оснащению ведущие вузы страны. По крайней мере, мы не уступаем в оснащении отдельных образовательных программ.

Поэтому, когда молодой человек сегодня выбирает вуз, он должен ориентироваться не на место учебы, а на качество получаемого образования.

Я говорю, что наше образование сегодня имеет две ступени: бакалавриат и магистратура. Бакалавриат можно получить там, где ты родился, а магистратуру выбрать в другом вузе.

- Также было сказано, что важно обеспечить обучение, развитие и удержание одаренных детей в регионах. За счет чего?

- Я могу только повториться: надо обеспечить качество образования. Это наша главная задача. Если говорить о нашей программе, которую мы заложили до 2021 года, то нам предстоит более 40 новых образовательных программ.

Также мы налаживаем самое тесное взаимодействие с ведущими предприятиями Алтайского края. Наша задача, чтобы каждый абитуриент, поступая в АлтГУ, видел свое будущее место работы.