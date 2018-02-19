Фото: book-science.ru
Численность официально зарегистрированных безработных в алтайских моногородах значительно сократилась. На начало текущего года замечена положительная динамика на рынках труда подобных городов, пишет "Катунь 24".
Уточняется, что значительно снизился уровень безработицы в Алейске и Яровом. Так, согласно данным на 1 января текущего года, он сократился до 0,7% и 2,6% соответственно.
Положительной динамике на рынке труда способствовала реализация госпрограммы Алтайского края "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2015-2020 годы. В минувшем году в рамках программных мероприятий 374 человека направили на профессиональное обучение, 1913 трудоустроили на общественные и временные работы, госуслугу по содействию самозанятости безработных получили 99 человек. Согласно данным Минтрудсоцзащиты региона, на реализацию мероприятий содействия занятости населения в моногородах было направлено 7,2 миллиона рублей из краевого бюджета.
Согласно итогам прошлого года, в моногородах появилось свыше 1,2 тысячи новых постоянных и модернизированных рабочих мест. Отмечается, что каждое четвертое рабочее место создано на предприятиях производственного сектора экономики и в сфере транспортных услуг и связи.
Комментарии
просто смысла нет вставать там на учет, пособие 1000 р. и ездить по вакансиям где зар.плата 10 т.р., одна из бесполезных служб которую давно разогнать пора
Хорошо, что все становится лучше и лучше к выборам!
И что видно из цифр ? Да как всегда ничего не видно, 374 человека на учебе - это не работа еще, 1913 человек трудоустроены на общественные и временные работы. Это что за работа такая на 2-3 месяца поозеленять, убрать улицы, снег и т.д. за минимальную зарплату ? 99 человекам оказали государственную услугу по содействию САМОЗАНЯТОСТИ , это что такое , помогли получить патент на услуги ? Отчитались по выполнению непонятной какой программы за 2017 год, а реально никто полноценно не устроен. Почему официально так мало безработных ? Да потому что нечего делать людям на этих биржах, нет там работы для людей за 40 лет, а если есть то копеечная на которую молодое поколение даже не смотрит. Государственная программа АК "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2015-2020 гг.- СМЕШНО.
потому что все безработные свалили уже в другие края.
Знаю нескольких безработных. Сами ищут работу, пишут резюме, смотрят вакансии. На биржу надежды вообще нет.
весь Алт. Край на вахтах Камчатка Сахалин Север путина стройка.
ловить тут уже нечего!
Наверное, просто умерли от голода?